Pd: Nazareno, ad oggi 4.681 tessere irregolari da annullare

- La Commissione nazionale per il Congresso del Partito democratico “esaminerà le criticità ove si registrano” nel corso delle constatazioni per l’elezione del segretario. Secondo quanto si legge in una nota, ad oggi si è evidenziata in particolare la situazione della Provincia di Caserta nella quale la Commissione provinciale non ha approvato l'anagrafe degli iscritti e il tesseramento mostra numerose irregolarità. Per questo - si legge ancora nella nota - si è dato mandato ad un gruppo di lavoro di fare una verifica approfondita sulla situazione del tesseramento 2022 nella suddetta provincia. Più in generale la Commissione “ha effettuato un controllo su tutte le tessere online, identificando 4681 tessere che sarebbero state fatte in modo difforme e per le quali abbiamo dato indicazioni puntuali perché siano verificate e annullate alle commissioni provinciali interessate. Il nostro lavoro - conclude la nota della Commissione - in questa fase è teso a garantire la più ampia e trasparente partecipazione degli iscritti ed iscritte e ad organizzare al meglio le Primarie aperte del 26 febbraio". (Rin)