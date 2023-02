© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Teatro Ariston per assistere alla prima serata del Festival di Sanremo. Al suo ingresso in sala il Presidente è stato accolto da un lunghissimo applauso della platea. Si tratta della prima volta che un Capo dello Stato italiano assiste in presenza al Festival di Sanremo. (Rin)