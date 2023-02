© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Gli appuntamenti a Roma e nel LazioROMA- Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa all'inaugurazione dei casali di Borghetto San Carlo via Cassia 1450 a Roma (Ore 10:30)- Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri effettua un sopralluogo al cantiere dei lavori della Metro A, via Tuscolana, angolo via delle Capannelle a Roma (Ore 23).- L'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia interviene all'inaugurazione del Borghetto San Carlo in via Cassia 1450 a Roma (Ore 10:30).- L'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè effettua un sopralluogo al cantiere dei lavori della Metro A in via Tuscolana, angolo via delle Capannelle a Roma (Ore 23) (segue) (Rer)