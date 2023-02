Italia-Usa: all’ambasciata a Washingto prende il via la Settimana delle donne nella scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, inaugura oggi a Villa Firenze, a Washington, la Settimana delle donne e delle ragazze nella scienza, iniziativa promossa dalla rappresentanza diplomatica italiana, insieme a quelle di Francia e Germania, il Children's National Research Institute e l'Università George Washington. Lo riferisce una nota. La rassegna, costruita intorno alla Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, che ricorre l'11 febbraio, mira a promuovere maggior consapevolezza sul tema e a favorire un accesso più equo delle donne nella scienza, puntando a favorire eguali opportunità di studio e di carriera. Con l'occasione, verrà inoltre lanciato il "Women in Science Diplomacy Club", per promuovere la prospettiva di genere nella diplomazia scientifica. All'evento di lancio interverranno anche le vice assistenti del segretario di Stato Usa alle direzioni generali per gli affari scientifici e per la salute. (segue) (Was)