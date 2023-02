Italia-Usa: all’ambasciata a Washingto prende il via la Settimana delle donne nella scienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È risaputo che le donne sono sottorappresentate nelle discipline Stem e che ciò si traduce in una perdita di talenti, punti di vista e idee che rallentano lo sviluppo. Più donne nella scienza aggiungono valore prezioso ai progetti di ricerca in tutti i campi", ha evidenziato l'Ambasciatrice Zappia. Il programma della rassegna comprende, nell'arco della settimana, un'esposizione alla Georgetown University, la proiezione del film "Hidden Figures" al Children's National Research Institute, ed eventi organizzati dalle Ambasciate di Francia e Germania lute del Dipartimento alla Salute Usa. (Was)