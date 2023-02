Difesa: Crosetto, Turchia e Siria vanno aiutate con la stessa determinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il terremoto ha colpito due nazioni e vanno aiutate entrambe, con la stessa determinazione. Lo scrive il ministro della Difesa, Guido Crosetto, su Twitter. “L’umanità di fronte alle tragedie non si ferma ai confini degli Stati, non giudica e deve scavalcare tutto. Anche le sanzioni”, ha continuato il ministro. In un tweet precedente, Crosetto aveva affermato: “Quella in corso in Turchia e Siria è una immane tragedia. Gli italiani purtroppo conoscono bene i dolori e le ferite profonde causate e lasciate dai terremoti. L’Italia, la Difesa e le Forze armate sta facendo e farà il possibile per aiutare le popolazioni colpite”. (Res)