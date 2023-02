Centrodestra: Berlusconi, hanno cercato di dividerci, ma non ci riusciranno mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Hanno cercato di dividerci, di fare finire questa attività comune. Lo diciamo con molta chiarezza: non ci riuscirete mai". Lo ha affermato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi dal palco dell'evento di chiusura della campagna elettorale di Attilio Fontana in Lombardia, al teatro del Verme di Milano. "Noi - ha aggiunto - siamo legati da dei valori e principi che sono scritti nel nostro cuore, che sono il cuore della maggioranza degli italiani. E tra noi, tra i leader, non c'è solo amicizia, comprensione, ma c'è assolutamente del profondo affetto. Ho avuto Giorgia Meloni nel governo e mi sono affezionato a lei. È una persona di una capacità assoluta".(Rem)