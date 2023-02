Lombardia 2023: Berlusconi, sempre d'accordo con Fontana, tranne che sulla sua barba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fontana ha governato la Lombardia con coraggio e capacità di lavoro. Ho sempre condiviso le decisioni prese in questi cinque anni". Lo ha affermato il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi dal palco del teatro dal Verme di Milano, dove è in corso l'evento conclusivo della campagna elettorale di Attilio Fontana in Lombardia. L'unica nota di disaccordo, ha poi scherzosamente aggiunto il fondatore di Forza Italia, "è quella barba lì, te la devi tagliare". "Ricordo - ha concluso Berlusconi - che la Lombardia è superiore a molte nazioni UE per dimensioni, popolazione, pil, capacità produttiva e ricchezza patrimonio culturale e artistico".(Rem)