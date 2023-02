Usa-Ue: ministro Economia tedesco, importante che partenariato non diventi corsa a sussidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “importante” che il partenariato tra Ue e Stati Uniti non diventi “una corsa ai sussidi”. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, durante la conferenza stampa che sta tenendo a Washington dove è in visita con il ministro dell'Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire. L'esponente dei Verdi ha aggiunto di “salutare con favore” la legge per la riduzione dell'inflazione in vigore negli Usa (Ira), in particolare per il suo contributo alla protezione del clima. Habeck ha poi osservato che Ue e Stati Uniti proseguiranno il dialogo sull'Ira in uno spirito di trasparenza. Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco ha, infine, evidenziato che la visita a Washington con Le Maire è stata pianificata insieme alla Commissione europea e ha avuto lo scopo di contribuire ad “aiutare” l'esecutivo dell'Ue nel confronto con gli Usa sull'Ira. (Geb)