Autonomia: Meloni, fiera di averne approvato la cornice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono fiera che abbiamo approvato la cornice dell'autonomia differenziata che non vuol dire che tolgo a qualcuno per dare a qualcun altro, ma vuol dire che se tu fai bene il tuo lavoro, io prenderò in considerazione di farti gestire altre materie. Lo voglio dire a quei governatori che si lamentano e poi scopri non hanno speso il 70 per cento dei fondi europei". Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, parlando dal palco dell'evento di chiusura della campagna elettorale di Milano in corso al teatro dal Verme. (Rem)