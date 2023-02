Lazio 2023: Bergamo (Demos), Regione sia protagonista per un abitare accessibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Roma potrà diventare una risorsa per tutto il Lazio "quando verrà riconosciuta come Capitale della conoscenza e della solidarietà e non più come Capitale del turismo mordi e fuggi. Ma perché ciò accada, è necessario che la Regione si faccia promotrice di una rinnovata visione del diritto all'abitare che metta al centro l'equità sociale attraverso alloggi a prezzo più accessibile sia per le famiglie che per gli studenti". Lo si legge in una nota di Luca Bergamo, candidato Demos al Consiglio regionale del Lazio e già vicesindaco di Roma, che oggi ha partecipato all'incontro 'Roma, abitare la metropoli della conoscenza', a cui hanno preso parte anche Amedeo Schiattarella, architetto, e Luca Montuori, architetto ed ex assessore all'Urbanistica di Roma Capitale. "Roma conta 4 Università pubbliche e più di 50 tra istituti universitari italiani e pontifici. A questi si aggiungono oltre 20 scuole e accademie internazionali e 12 istituzioni mondiali, tra cui 6 agenzie delle Nazioni Unite. Questa comunità- ha spiegato Bergamo- si arricchisce di centri di ricerca, start up e piccole e medie imprese che gravitano su tutto il territorio metropolitano, costituendo un potenziale ecosistema di scala globale che verrà ulteriormente arricchito dal Rome Technopole, realizzato grazie ai fondi del Pnrr. Dare ospitalità accessibile anche alle persone protagoniste di questo sviluppo significa rendere Roma il cuore italiano della produzione della conoscenza a livello internazionale", ha aggiunto Bergamo.