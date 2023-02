Lazio 2023: Bergamo (Demos), Regione sia protagonista per un abitare accessibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, ha tenuto a dire, "intervenire sulle politiche della casa significa dare risposta alle 40mila famiglie in difficoltà abitativa, perché solo abbattendo le disuguaglianze si può verificare uno sviluppo armonico e sostenibile. Per questo la città va dotata di case a prezzo accessibile, forme innovative di abitare e alloggi in aree accessibili anche fuori dalla Capitale". Bergamo rivendica il ruolo da "protagonista" della Regione Lazio nella "rimozione degli ostacoli al fondamentale diritto a un'abitazione dignitosa. E' dunque necessario potenziare i servizi che la Regione fornisce tramite il suo ente Disco, incrementando le borse di studio e il numero di alloggi e residenze universitarie. E poi- ha spiegato-senza un ulteriore consumo di suolo netto, è necessario coinvolgere l'Ater per mettere a disposizione di studenti e studiosi nuove strutture di coabitazione in tutti i territori del Lazio che restino fuori dal mercato delle compravendite e siano adibite anche ad abitazioni temporanee e a prezzo calmierato". Così, ha specificato, "centri minori oggi senza più attrattiva potranno tornare a vivere grazie anche alla presenza della comunità scientifica. A patto, però- ha detto- che Regione e Ferrovie dello Stato dotino i territori di collegamenti efficaci". (Com)