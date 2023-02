Usa: Powell (Fed), serve ancora tempo per riportare inflazione a livelli sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La eccellente condizione del mercato del lavoro statunitense, con un tasso di disoccupazione ai minimi storici, è una ulteriore dimostrazione del fatto che occorrerà ancora del tempo per riportare l’inflazione a livelli sostenibili. Lo ha detto il governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, parlando ad un evento organizzato dal Club di Washington per l’economia, una organizzazione no profit con sede nella capitale Usa. “I dati dimostrano che sarà necessario un certo periodo di tempo”, ha detto, pochi giorni dopo che la Fed ha approvato un nuovo rialzo dei tassi di interesse pari allo 0,25 per cento. (Was)