Sicurezza: Conte, politiche centrodestra propagandistiche e inefficaci

- Il problema della sicurezza è "molto serio e non è appannaggio solo delle politiche del centrodestra che sono propagandistiche e inefficaci". Lo ha affermato oggi il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un appuntamento elettorale in via Torricelli, a Milano. Conte, oggi durante il suo tour milanese, ha fatto visita a diversi condomini Aler dove ha sottolineato "non c'è nessuna sicurezza". "Se vogliamo occuparci di questa tematica non facciamo passerelle come quella di oggi a Milano" ha concluso riferendosi all'incontro avvenuto in Prefettura tra la premier Giorgia Meloni, il ministro dell'interno Piantedosi e il Prefetto, Renato Saccone. (Rem)