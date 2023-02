Moldova: accordo con Commissione Ue, il Paese aderisce al programma EU4Health

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea e il governo della Moldova hanno firmato un accordo che associa il Paese al programma EU4Health. L'accordo consentirà alla Moldova di accedere ai finanziamenti dell'Ue nel settore della salute, in modo da aiutare il sistema sanitario a rispondere meglio alle esigenze immediate e a contribuire alla ripresa a lungo termine dopo la pandemia di Covid. L'accordo è stato firmato da Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione Ue e Natalia Gavrilita, premier della Moldova. Secondo l'accordo, le autorità sanitarie moldave potranno partecipare ad azioni congiunte dedicate alle autorità sanitarie in settori specifici, come la salute mentale, lo Spazio europeo dei dati sanitari, la salute globale, le malattie non trasmissibili e la rete Ue di centri oncologici completi. Inoltre, gli attori del settore sanitario pubblico o privato potranno richiedere finanziamenti per sostenere azioni quali: la lotta alle minacce sanitarie transfrontaliere, la prevenzione delle malattie respiratorie croniche, il miglioramento della salute mentale per i gruppi vulnerabili, compresi gli sfollati, e il miglioramento dei sistemi e servizi sanitari. La Moldova può beneficiare dei finanziamenti a parità di condizioni con gli enti degli Stati membri dell'Ue e con altri Paesi associati, in particolare Norvegia, Islanda e Ucraina. L'accordo si applicherà retroattivamente, a partire dal primo gennaio 2023. "Al fianco della Moldova in ogni momento del percorso di riforme verso l'adesione all'Ue", ha dichiarato Schinas tramite un messaggio Twitter. (Beb)