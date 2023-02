Trasporto aereo: Pellecchia (Fit-Cisl), incontro produttivo con viceministro Bignami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro di questa mattina al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, richiesto recentemente dalle organizzazioni sindacali, abbiamo apprezzato la disponibilità del viceministro Bignami nel convocare in tempi brevi le parti sociali, al fine di procedere a una prima disamina sullo stato di salute del Trasporto Aereo, asset strategico per il nostro Paese". È quanto dichiara in una nota il segretario generale della Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia, che prosegue: "Durante l'incontro abbiamo posto l'esigenza di inserire, all'interno del piano di investimenti del Pnrr, anche interventi a favore del trasporto aereo, propedeutici ad efficientare e rivitalizzare la complessa filiera che caratterizza il settore". Problemi strutturali e fragilità – spiega il segretario della Federazione dei trasporti cislina – conseguenti a una non sufficientemente ponderata liberalizzazione dei servizi all'interno dell'Unione europea avvenuta oltre 25 anni fa, che, sebbene abbia generato una serie di effetti positivi, ha comportato anche fenomeni di dumping sociale e contrattuale con conseguenze disastrose per le lavoratrici e i lavoratori, i quali continuano a essere l'anello debole del sistema. Inoltre, sebbene il mercato del trasporto aereo italiano si sia sviluppato in maniera notevole, migliaia di lavoratrici e lavoratori dipendenti da aziende italiane hanno vissuto (e troppi continuano a viverle) storie di cassa integrazione mentre le nuove aziende comparse sul mercato italiano hanno fatto significativi profitti. (segue) (Rin)