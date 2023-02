Trasporto aereo: Pellecchia (Fit-Cisl), incontro produttivo con viceministro Bignami (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per queste ragioni – prosegue il segretario generale Fit-Cisl – occorre creare le condizioni per rendere applicabile quanto previsto dall'art. 203 del decreto rilancio 2020, precisando che il trattamento contrattuale da applicare alle lavoratrici e ai lavoratori del settore è quello previsto dal Ccnl del trasporto aereo. Ad oggi l'articolo 203 non ha trovato applicazione in quanto mancano le direttive operative". "Ci sarà da confrontarsi a brevissimo su altri temi oltre quelli elencati – aggiunge Pellecchia – quali il riordino del sistema aeroportuale attraverso il varo del Piano nazionale aeroporti; l'esigenza dettata dalle richieste di decarbonizzazione; l'implementazione di controlli misure a garanzia della sicurezza di personale e viaggiatori". "Alla luce delle questioni sopra evidenziate, accogliamo positivamente l'impegno del viceministro ad attivare un tavolo permanente sul trasporto aereo che veda il coinvolgimento di tutti gli stakeholder del settore (ministero Lavoro, ministero Turismo, Enac, Enav, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali)", per avere un approccio olistico che consenta di risolvere le attuali fragilità del sistema e di affrontare le prossime sfide in maniera sistemica e proattiva", conclude Pellecchia. (Rin)