Moldova: Chisinau sigla accordi per partecipazione a programmi doganali e fiscali Ue

- La Commissione europea ha firmato due accordi con la Moldova che rafforzano la sua partecipazione ai programmi doganali e fiscali dell'Unione europea. Lo si legge in un comunicato stampa della Commissione Ue. Con la firma degli accordi, la Moldova potrà prendere parte alle attività di entrambi i programmi insieme agli Stati membri europei e agli altri Paesi partecipanti. Ad apporre le firme sono stati Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia, e Natalia Gravrilita, prima ministra della Moldova. "La partecipazione della Moldova ai programmi Dogana e Fiscalis è un passo importante per l'ulteriore rafforzamento della cooperazione operativa nei settori doganale e fiscale ed è emblematica dell'impegno reciproco verso legami più stretti. Permetterà alle autorità doganali e fiscali moldave di partecipare a diverse attività di collaborazione e di beneficiare di un ampio portafoglio di formazione", si legge nella nota stampa. Le firme di oggi fanno seguito all'accordo dello scorso anno tra l'Ue e Chisinau per il riconoscimento reciproco dei programmi di operatori economici autorizzati (Aeo), che riuniscono gli operatori commerciali che soddisfano determinati criteri e che possono quindi beneficiare di regimi doganali semplificati. (Beb)