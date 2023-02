M5S: Conte, su accordo con Pd non disponibili ad abbassare la nostra asticella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi come Movimento non siamo disponibili ad abbassare la nostra asticella che è molto alta". Lo ha affermato oggi il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un appuntamento elettorale in via Torricelli, a Milano. L'accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle "è stato possibile perché sono stati disponibili a confrontarsi con noi su temi concreti e senza schemi ideologici. Altrove, come nel Lazio, non è stato possibile". (Rem)