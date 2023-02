Turchia: 1.400 soccorritori da venti Paesi Nato attivati dopo il terremoto che ha colpito il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 1.400 operatori di emergenza provenienti da più di venti Paesi alleati e partner della Nato, tra cui Finlandia e Svezia, si stanno dispiegando in Turchia per aiutare dopo i devastanti terremoti che hanno colpito il Paese il 6 febbraio. È quanto si legge in un comunicato stampa rilasciato dall'Alleanza Atlantica. Gli alleati e i partner della Nato, spiega la nota, stanno fornendo diverse forme di assistenza, tra cui squadre di ricerca e soccorso con cani da salvataggio, vigili del fuoco e squadre di ingegneria strutturale, personale e forniture mediche ed esperti sismici. "In questo momento terribile, siamo solidali con il nostro alleato Turchia e con tutte le persone colpite, e gli alleati sono pronti a fornire ulteriore assistenza a chi ne ha bisogno", ha dichiarato la portavoce della Nato, Oana Lungescu. Il supporto viene fornito attraverso il Centro di coordinamento euro-atlantico di risposta ai disastri (Eardcc) della Nato, che è il principale meccanismo di risposta alle emergenze civili dell'Alleanza nell'area euro-atlantica. (Beb)