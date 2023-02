Libano: fonti stampa, autorità impediscono a nave con nitrato ammonio di attraccare in porto Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del porto di Beirut hanno impedito a una nave che trasportava nitrato di ammonio di attraccare e depositare il proprio carico presso lo scalo portuale della capitale libanese. Lo riferisce l’emittente libanese “Mtv”, secondo cui l’imbarcazione, denominata “Sky light”, era attesa al porto di Sidone, nel Libano meridionale, ma dopo un guasto tecnico il comandante ha chiesto che la nave entrasse nel porto di Beirut. Qui, il direttore generale Omar Itani si sarebbe rifiutato di far entrare la nave. L'avvocato generale presso la Corte di cassazione di Beirut, il giudice Ghassan Khoury, ha quindi emesso un ordine del tribunale per consentire il trasferimento della nave nel porto, ma l’imbarcazione risulta essere ancora ormeggiata nell’area di attesa, dove si prevede rimarrà fino al completamento delle verifiche necessarie. Era stata proprio l’esplosione di un magazzino di nitrato di ammonio a devastare, il 4 agosto 2020, il porto di Beirut, provocando oltre 220 vittime. Secondo quanto emerso sinora da indagini non ancora concluse, le tonnellate di nitrato di ammonio erano depositate per circa sei anni senza le necessarie “misure di precauzione”. (Lib)