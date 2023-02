Turchia: Tajani, tutti italiani sono in salvo, disperso Angelo Zen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in continuo contatto con la nostra ambasciata, con i nostri consoli, con le squadre della Protezione civile italiana. Dal riscontro che abbiamo avuto, tutti gli italiani che erano nella zona del terremoto sono in salvo. Manca all'appello, perché non riusciamo a rintracciarlo, solo un cittadino italiano, Angelo Zen, veneto, in viaggio di lavoro in Turchia". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, nel corso di una iniziativa elettorale di Forza Italia, a Roma. "Stiamo cercando di rintracciarlo - ha aggiunto -, ma lì non ci sono collegamenti telefonico e internet. Si trovava in una città di un milione di abitanti, inoltre, e non è facile. Pare che l'ultimo contatto l'abbia avuto domenica sera, quindi poco prima del terremoto. Ho contattato un vescovo che conoscevo ad Aleppo, ma era irrintracciabile; mi hanno detto che era ricoverato in ospedale. Faccio appello di non andare a cercare notizie all'abitazione del signor Zen. Sarà la Farnesina che darà tutte le informazioni", ha concluso Tajani. (Rer)