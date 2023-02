Governo: Meloni, nessuna trattativa con la mafia, con gli anarchici e chi pensa di minacciarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna trattativa con la mafia, ma neanche con gli anarchici e chi pensa di minacciarci. Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, parlando dal palco dell'evento di chiusura della campagna elettorale di Milano in corso al teatro dal Verme. “Abbiamo dato segnali chiarissimi contro la mafia – ha sottolineato - io non so se sia mai esistita una trattativa Stato- mafia, credo di no, ma sicuramente quando il primo provvedimento di questo governo è stato salvare il carcere ostativo, cioè uno degli strumenti più efficaci di lotta alla mafia, il messaggio che abbiamo dato, è che sicuramente la mafia non poteva trattare con noi”. “Come con noi non possono trattare gli anarchici e quelli che pensano di minacciarci, perché uno stato serio non indietreggia e fa rispettare le regole”, ha concluso. (Rem)