Costa Rica: a gennaio inflazione al 7,65 per cento su anno, quinto mese di calo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Costa Rica ha chiuso il 2022 con una inflazione del 7,88 per cento su anno, la cifra più alta dell'ultimo decennio e superiore al 3,30 per cento del 2021. Nella riunione del 25 gennaio, la giunta direttiva della Bccr aveva mantenuto al 9 per cento il tasso di sconto segnalando che, anche se negli ultimi mesi l'inflazione ha iniziato a scendere a livello globale, "in molti Paesi, l'indice si trova sopra quello fissato dalle rispettive Banche centrali", convincendo - soprattutto le economie più avanzate - a mantenere una politica monetaria restrittiva. La Bccr stima che il Paese possa rientrare nel tetto fissato per l'inflazione già entro l'ultimo trimestre del 2023, ma la persistenza di "rischi" legati al contesto internazionale, a partire dalla crisi in Ucraina, potrebbero rallentare ulteriormente il percorso. (Mec)