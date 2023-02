Lombardia 2023: Conte, sondaggi mai fatto vincere, la partita è aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'elezione del prossimo presidente di Regione Lombardia "la partita è aperta perché i sondaggi non hanno mai fatto vincere nessuno". Lo ha affermato oggi il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un appuntamento elettorale in via Torricelli, a Milano. "C'è una massa molto critica sulle politiche della Giunta uscente - ha sottolineato Conte -. Purtroppo, per tanti aspetti, la Lombardia è in emergenza e queste non sono valutazioni politiche, ma valutazioni dei cittadini che prendono mezzi di trasporto pubblici con molta difficoltà e grandi ritardi, o che aspettano tantissimi mesi, anche un anno, per degli esami diagnostici". "Dopo 28 anni di politica a senso unico, a questo punto le ragioni per una svolta ci sono tutte", ha terminato il leader pentastellato. (Rem)