Autonomia: Berlusconi, vittoria raggiunta con mediazione al rialzo per garantire tutti

21 luglio 2021

- L’autonomia "è una grande vittoria. Non una vittoria contro qualcuno, non una vittoria per lasciare indietro qualcuno, ma una vittoria che ci permetterà di usare al meglio le nostre forze, le nostre capacità, le nostre risorse per crescere, nell’interesse di tutto il nostro Paese". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando dal palco dell'evento di chiusura della campagna elettorale del centrodestra al Teatro dal Verme di Milano. " L’autonomia, che siamo arrivati a definire dopo una mediazione che abbiamo fortemente voluto, una mediazione al rialzo, non al ribasso, perché quello che vogliamo è che tutti siano più garantiti", ha concluso.(Rem)