Turchia: Zaia, disperso italiano è un cittadino veneto

- "Ho appreso con grande apprensione la notizia che il disperso italiano sotto le macerie del tragico terremoto che ha investito la Turchia è un cittadino veneto". Lo ha affermato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, che poi ha aggiunto: "Sono in costante contatto con la Farnesina per seguire in prima persona l'evolversi delle ricerche, confidando di poter aver presto ulteriori notizie. In questo momento chiedo a tutti gli operatori dell'informazione di fare il massimo per tutelare la famiglia in queste ore complesse", ha concluso. (Rev)