Ue: Johansson, traffico ci cocaina in aumento, minaccia criminalità come quella del terrorismo (2)

- "La minaccia della criminalità organizzata alla società è grande quanto la minaccia terroristica. Dobbiamo combatterla con la stessa energia, impegno e determinazione", ha poi dichiarato Johansson, specificando che la minaccia del terrorismo rimane alta e che la necessità di risorse e di cooperazione contro il terrorismo rimangono evidenti. Ma in termini di impatto sulle strade cittadine e di violenza nei quartieri, ha concluso la commissaria Ue, "la criminalità organizzata e il traffico di droga stanno avendo un effetto pesante. Incidono anche sulla fiducia e sulla coesione della società. E usano la corruzione, si infiltrano nell'economia legale in un modo che di fatto è una grande, grande minaccia per la società". (Beb)