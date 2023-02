Lazio 2023: comitato Rocca seguirà spoglio schede al Salone delle Fontane a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato elettorale del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, seguirà lo spoglio delle schede elettorali al Salone delle Fontane, in zona Eur a Roma. Urne aperte domenica 12 febbraio dalle 7 alle 23 e lunedì 13 febbraio dalle 7 alle 15 per eleggere il nuovo governatore e 50 consiglieri. Nelle cinque circoscrizioni elettorali, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Città metropolitana di Roma, la legge elettorale non prevede il ballottaggio, ma solo il primo turno e vince chi ottiene anche un solo voto in più. (Rer)