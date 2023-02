Arabia Saudita-Italia: colloquio telefonico tra erede al trono Mohammed bin Salman e presidente Meloni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai dati diffusi dal sito “InfoMercatiEsteri”, tra gennaio e ottobre 2022 il commercio bilaterale tra Italia e Arabia Saudita ha raggiunto i 9,2 miliardi di euro registrando un aumento del 28 per cento rispetto ai 6,6 miliardi di euro dello stesso periodo del 2021, anno in cui gli scambi bilaterali hanno raggiunto un totale di 8,6 miliardi euro. Nel periodo in esame, l’Italia esportato nel Paese prodotti per 3,2 miliardi di dollari facendo segnare un aumento del 20,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Per quanto riguarda le importazioni dal regno del Golfo hanno registrato un deciso aumento rispetto allo stesso periodo del 2021 attestandosi a 5,9 miliardi di euro, in crescita del 52 per cento se paragonati al dato del 2021. In questi anni i rapporti tra Italia e Arabia Saudita si sono rafforzati a tutti i livelli, non solo sul piano economico e commerciale. Sul piano politico, sia l’Italia che l’Arabia Saudita condividono la priorità di contribuire alla stabilizzazione dei teatri di crisi dello scacchiere mediorientale (dal conflitto israelo-palestinese alla Siria, dall’Iraq allo Yemen), favorendo il dialogo regionale e gli sforzi diplomatici promossi nel quadro delle Nazioni Unite. L’ultima Commissione mista Italia-Arabia Saudita è stata organizzata lo scorso giugno 2022 a Riad con la partecipazione dell’allora ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e del ministro delle Finanze saudita, Mohammed al Jadaan. In parallelo si è svolto un forum imprenditoriale alla presenza di numerose imprese da ambo le parti e centrato su tre settori collegati alla strategia saudita Vision 2030: energie rinnovabili, infrastrutture-mobilità e turismo-cultura. L’Italia si colloca al settimo posto tra i fornitori dell’Arabia Saudita dopo Cina, Stati Uniti, Emirati, Germania, Giappone ed India e al secondo posto tra gli Stati membri dell'Ue dopo la Germania. Rispetto all’intera area del Medio Oriente e Nord Africa, l’Arabia Saudita costituisce il secondo mercato di sbocco dei prodotti italiani dopo gli Emirati mentre, sul lato delle importazioni, è il terzo fornitore per l’Italia dopo Emirati ed Algeria. (Res)