Piemonte: Cirio su Asti-Cuneo, giovedì vertice a Roma con il ministro Sangiuliano

- Siamo al termine della realizzazione del penultimo lotto dell’Asti-Cuneo, previsto prima dell’estate, ed è fondamentale procedere ora con il via libera all’ultimo tratto. Dal momento che nelle ultime ore abbiamo appreso il permanere di criticità di tipo documentale e tecnico, da parte del ministero dei Beni Culturali, ci siamo immediatamente confrontati con il ministro Sangiuliano e con il ministro Salvini e giovedì alle ore 15 sarò a Roma. Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in una nota stampa. "Sarò insieme all’assessore Gabusi, il viceministro alle Infrastrutture Rixi e la società concessionaria, per un vertice con i tecnici del ministero della Cultura, in modo da entrare nel merito dei loro rilievi e superare le criticità - ha continuato Cirio -. (segue) (Rpi)