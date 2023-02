Spagna: 41enne in gravi condizioni dopo essersi dato fuoco davanti consolato Marocco a Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 41 anni è in gravi condizioni dopo essersi dato fuoco oggi davanti al consolato del Marocco a Madrid, da cui era appena uscito poco prima visibilmente arrabbiato, secondo le dichiarazioni di diversi testimoni. Secondo quanto riferito dal quotidiano "La Vanguardia", alcune persone che hanno assistito all'incidente hanno chiamato il 112 per avvertire che un uomo, dopo essere uscito dal consolato, aveva estratto una bottiglia di plastica dal cappotto e aveva spruzzato il liquido. Poco dopo ha estratto un accendino e si è dato fuoco. I presenti gli sono corsi dietro e gli hanno tolto i vestiti in fiamme, mentre un altro testimone gli ha puntato contro un estintore e ha spento il fuoco. Sul posto sono giunti in pochi minuti gli operatori sanitari per trasportare il 41enne all'ospedale La Paz della capitale con ustioni sul 40 per cento del corpo.(Spm)