Germania: il governo approva la fornitura di 178 Leopard 1 all'Ucraina

- Il governo federale ha approvato la fornitura di 178 carri armati Leopard 1 all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Come riferito dal settimanale “Der Spiegel”, i corazzati provengono dai depositi dell'industria della difesa tedesca e i primi esemplari dovrebbero essere consegnati alle forze armate ucraine “idealmente nella prossima estate”. La maggior parte dei mezzi giungerà nell'ex repubblica sovietica nel 2024. In precedenza, la Germania aveva annunciato il trasferimento al Paese aggredito dalla Russia di 14 Leopard 2A6, provenienti dal 203mo battaglione corazzato del suo esercito. Inoltre, l'esecutivo tedesco aveva autorizzato gli altri Stati che dispongono dei Leopard 2 a fornirli all'Ucraina. L'obiettivo è dotare le forze ucraine di un battaglione formato da 61 di questi carri armati. Con riguardo ai Leopard 1, 90 esemplari arriveranno dai magazzini dalla Società per la manifattura di veicoli di Flensburg (Ffg), che li sta preparando per l'impiego in combattimento. Gli altri 88 provengono dall'Italia, dove sono stati acquistati dal conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall, attualmente impegnato nel loro ammodernamento in vista dell'invio al fronte. I costi dell'operazione sono stati assunti dal governo tedesco. (segue) (Geb)