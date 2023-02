Germania: il governo approva la fornitura di 178 Leopard 1 all'Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il totale effettivo dei Leopard 1 che raggiungerà l'Ucraina dipende dalla quantità di cui l'esecutivo di Kiev intende disporre. Secondo fonti di “Der Spiegel”, il Paese aggredito dalla Russia vuole dotarsi di tutti i corazzati disponibili. Tuttavia, alcuni mezzi potrebbero essere utilizzati durante i lavori di preparazione come riserva di pezzi di ricambio per gli altri. Intanto, Ffg ha già avviato la manutenzione di 30 Leopard 1, che “nella migliore delle ipotesi” potrebbero giungere nell'ex repubblica sovietica in primavera. Fonti dell'industria della difesa tedesca hanno fatto sapere che altre decine di questi carri armati potrebbero essere trasferiti all'Ucraina tra in estate o in autunno. Ora, il governo tedesco è impegnato nella ricerca delle munizioni da 105 millimetri utilizzate dai Leopard 1. Il totale dei proiettili attualmente disponibili ammonterebbe a 2.500 e altri potrebbero essere prodotti in un processo che richiederebbe mesi. Sviluppato dal gruppo per la difesa tedesco Krauss-Maffei Wegmann (Kmw), il Leopard 1 è stato in servizio nell'esercito della Germania dal 1965 alla radiazione nel 2003. (Geb)