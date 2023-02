Giustizia: Garlatti (Agia), bene investire nel recupero dei ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho accolto con favore l'annuncio del sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari di voler investire nel sistema di giustizia minorile. In particolare, ho apprezzato l'idea di valorizzare la centralità della rieducazione e del reinserimento sociale. Sono fiduciosa che questa dichiarazione di intenti sarà accompagnata da risorse adeguate per incrementare la dotazione di personale e per le attività di formazione, come pure per le strutture di comunità". Lo afferma l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (Agia) Carla Garlatti, dopo le dichiarazioni del sottosegretario Ostellari a margine dell'incontro con i dirigenti dei Centri per la giustizia minorile e di comunità delle Regioni. "Per arginare la devianza giovanile - prosegue Garlatti - occorre infatti investire nel recupero dell'autore di reato, la cui personalità è ancora in formazione, attraverso la promozione delle risposte alternative al carcere e della giustizia riparativa. Non si può parlare soltanto di sanzioni penali: è necessario anche destinare risorse alle attività interne agli istituti penali minorili e a iniziative di prevenzione e di educazione alla legalità, da realizzare nelle scuole e in altri luoghi di aggregazione giovanile". (segue) (Rin)