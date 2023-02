Giustizia: Garlatti (Agia), bene investire nel recupero dei ragazzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dobbiamo stancarci di parlare con i ragazzi e di ascoltarli - conclude l'Autorità garante - dobbiamo cercare di comprendere le ragioni che li hanno portati a 'inciampare nella giustizia', per poter disegnare un percorso rieducativo che sia su misura e veramente in grado di favorire un reinserimento nella comunità. Anche per questa ragione voglio avviare un ciclo di incontri con i ragazzi ristretti negli Ipm che mi piacerebbe potesse iniziare dal 'Beccaria', protagonista di un recente episodio di evasione che ha suscitato clamore nell'opinione pubblica". (Rin)