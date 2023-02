Imprese: Banco Bpm, utile per azione a 46 centesimi, sale dividendo nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utile per azione di Banco Bpm si attesta a 46 centesimi, rispetto ai 38 centesimi dell'anno precedente, superando la guidance. Il dividendo per l'esercizio 2022 è pari a 23 centesimi, contro i 19 centesimi nel 2021, in aumento del 21 per cento su base annua. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Banco Bpm, che ha approvato i risultati d’esercizio e consolidati al 31 dicembre 2022. Il risultato lordo dell'operatività corrente è stato pari a 1.311 milioni di euro, in aumento del 42,4 per cento rispetto al 2021. (Rin)