Scuola: Valditara, 2,1 miliardi di euro per la cittadinanza digitale

Si è svolto questa mattina a Roma l'evento nazionale per le scuole dedicato alla celebrazione del Safer Internet day, la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete promossa dalla commissione europea e celebrata in contemporanea in oltre cento nazioni, alla quale aderisce anche il ministero dell'Istruzione e del Merito. E' quanto si legge in una nota. Il ministro Giuseppe Valditara è intervenuto alla manifestazione con un videomessaggio rivolto al mondo della scuola. L'iniziativa di oggi è stata organizzata dalla Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico che, dal 2012, coordina il Safer Internet centre italiano "Generazioni Connesse" attraverso il quale sono promosse numerose attività sul tema della sicurezza in Rete e sull'uso positivo degli strumenti digitali. Nel suo videomessaggio, il ministro Valditara ha spiegato che "molte possono essere le opportunità offerte dalla Rete: dallo sviluppo delle abilità di ricerca e di valutazione critica delle informazioni al potenziamento di un senso di competenza, dalla possibilità di incrementare le abilità socio-relazionali all'opportunità di entrare in contatto con interlocutori di tutto il mondo. Ma l'altra faccia della medaglia è rappresentata dai rischi di diffusione di informazioni riservate, di esposizione a materiale inappropriato, di cyberbullismo o di dipendenza". Il ministro si è soffermato sulla necessità di "lavorare sullo sviluppo delle competenze digitali di bambini e ragazzi, costruendo un vero e proprio percorso di consapevolezza e di cittadinanza digitale. Qui la scuola può e deve avere un ruolo fondamentale. E non è un caso che noi investiremo 2 miliardi e 100 milioni di euro proprio sulla cittadinanza digitale".