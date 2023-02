Scuola: Valditara, 2,1 miliardi di euro per la cittadinanza digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla base delle riflessioni della giornata - continua la nota - i dati della ricerca realizzata da "Generazioni Connesse" sulla quantità e sulla qualità delle ore passate in Rete dalle ragazze e dai ragazzi in Italia, che quest'anno ha coinvolto 3.488 studentesse e studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado. Nei dati uno spaccato sul mondo dei giovani, dalle ore passate sul web, all'uso dell'intelligenza artificiale. In occasione del Safer Internet day, la direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Mim ha lanciato oggi il concorso di idee "Online: on life", rivolto a tutte le scuole di ogni grado. I partecipanti dovranno raccontare la giornata tipo di uno studente in Rete, attraverso lo strumento digitale che si ritiene più opportuno: cortometraggio, storytelling, display wall, videogiochi, risorse realizzate attraverso il coding, esperienze realizzate con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e altro. Si potrà aderire entro e non oltre le ore 23:59 del 31 marzo 2023. L'obiettivo dell'iniziativa è sviluppare nelle studentesse e negli studenti la capacità di individuare i rischi e i pericoli provenienti dal mondo del web, ma anche l'utilizzo critico e creativo degli strumenti tecnologici nella vita scolastica. (Com)