Gambia: presidente Barrow, lavoriamo per tribunale speciale su crimini governo Jammeh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Gambia, Adama Barrow, ha ribadito il suo impegno per l'istituzione di un tribunale speciale per processare le persone ritenute implicate nei crimini commessi sotto l'ex capo dello Stato Yayha Jammeh. Nel corso di un incontro dell'esecutivo con i membri dell'ordine degli avvocati, Barrow ha affermato che il suo governo sta lavorando con le parti interessate e i partner per istituire un sistema giudiziario che possa "processare in modo imparziale gli accusati di crimini". Le dichiarazioni di Barrow rispondono alle ripetute sollecitazioni rivolte al suo governo per l'istituzione di un sistema giudiziario che tenga in considerazione i colpevoli di quei crimini. Per Salieu Taal, presidente dell'Associazione degli avvocati del Gambia, la responsabilità dei ritardi è del governo attualmente al potere. "L'ordine legale del precedente regime dittatoriale è ancora intatto e deve ancora essere soppiantato dopo sei anni dalla nostra transizione da una dittatura, nel 2017", ha dichiarato parlando all'incontro con l'esecutivo. Ad oggi la Costituzione del Gambia, risalente al 1997, non contiene disposizioni specifiche per perseguire crimini come tortura, sparizioni forzate e crimini contro l'umanità. La La Commissione per la verità, la riconciliazione e le riparazioni (Trcc), istituita dal governo per indagare su crimini e abusi commessi sotto il governo Jammeh, ha rilevato che circa 250 persone sono state assassinate tra il luglio del 1994 e il gennaio del 2017. (segue) (Res)