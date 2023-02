Gambia: presidente Barrow, lavoriamo per tribunale speciale su crimini governo Jammeh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un rapporto pubblicato a fine 2021, la Commissione per la verità, la riconciliazione e le riparazioni (Trcc) ha raccomandato l'azione penale nei confronti dell'ex dittatore che vive oggi in esilio in Guinea Equatoriale. Nel documento, di 172 pagine, la commissione ha indagato su 18 temi tra cui l'uccisione di migranti dell'Africa occidentale bloccati in Gambia nel tentativo di transito verso l'Europa, sparizioni forzate, attacchi ai media e agli oppositori politici e l'uccisione di manifestanti studenteschi. In base a quanto emerso Jammeh, insieme a diversi complici, è stato ritenuto colpevole della maggior parte delle accuse e perseguibile per l'azione penale. Nell'aprile 2000, afferma il rapporto, gli studenti - riuniti sotto l'egida della Gambia Students Union (Gamsu) - scesero in piazza per protestare contro l'uccisione di uno studente da parte dei vigili del fuoco e lo stupro di una studentessa da parte di un agente di sicurezza durante una competizione sportiva scolastica. (segue) (Res)