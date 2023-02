Gambia: presidente Barrow, lavoriamo per tribunale speciale su crimini governo Jammeh (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Trcc ha scoperto che le attività dell'Unità di intervento della polizia (Piu) e, successivamente, dell'Esercito nazionale del Gambia (Gna) hanno portato alla morte di 12 studenti, un volontario della Croce Rossa e un bambino. Inoltre, 11 persone sono state uccise il 10 aprile dello stesso anno quando le forze armate repressero con violenza gli studenti, mentre altre tre furono uccise il giorno successivo. “Le prove hanno rivelato che Yahya Jammeh ha incaricato il vicepresidente Isatou Njie Saidy di 'prendersi cura dei bastardi in qualunque modo, in qualunque forma'. La Commissione conclude che queste istruzioni erano un ordine di sparare agli studenti", afferma il rapporto, chiedendo che Jammeh sia bandito dal ricoprire cariche pubbliche a vita. Istituito da una legge nel 2017, il Trcc per tre anni ha indagato e documentato casi di violazione dei diritti umani contro i cittadini sotto la presidenza di Jammeh, al potere per 22 anni. Jammeh, sconfitto alle elezioni del 2016 dall'attuale presidente Adama Barrow, si rifiutò di riconoscere la sconfitta fino a quando non fu costretto a lasciare il paese dopo le pressioni della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao). Sotto il suo governo ci sono stati diversi casi segnalati e non denunciati di esecuzioni extragiudiziali, stupri, sparizioni, carcerazioni e altri gravi vizi. Delle 1.500 dichiarazioni ricevute, la commissione ha classificato 1.009 persone come vittime. (Res)