Vino: Tajani a Dombrovskis, etichettatura avrebbe effetti di prevenzione sanitaria modesti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’etichettatura delle bevande alcoliche da parte dell’Irlanda avrebbe effetti modesti in termini di prevenzione sanitaria. Lo ha scritto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una lettera al vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. La lettera verte sull’iniziativa dell’Irlanda, che ha notificato al comitato Barriere tecniche al commercio dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) la bozza dei regolamenti interni riguardanti le avvertenze in materia sanitaria che verrebbero inserite su tutte le etichette dei prodotti alcolici immessi sul mercato irlandese. “Come già rappresentato al commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, dall’Italia il 12 gennaio e come sostenuto da diversi altri Stati membri dell’Ue, gli effetti di questa misura in termini di prevenzione sanitaria appaiono assolutamente modesti, in quanto non prevedono alcuna distinzione tra ‘consumo moderato’ e ‘abuso di alcol’”, ha scritto Tajani. “Come avviene per tutti i tipi di etichettatura, l’unica strada che da parte italiana si ritiene corretta non è la pura e semplice adozione di misure che mirano a scoraggiare in assoluto il consumo di un prodotto, ma quella di un’adeguata informazione del consumatore che lo possa guidare nell’assunzione di scelte consapevoli e responsabili”, prosegue la missiva. (Res)