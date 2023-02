Imprese: Banco Bpm, alzate stime utile per azione 2023, solida posizione patrimoniale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati registrati nel 2022 consentono di incrementare i target dell’utile 2023, con un utile per azione atteso a 60 centesimi rispetto ai 49 centesimi originariamente previsti dal piano strategico, con un ritmo di crescita ritenuto sostenibile anche negli anni successivi, in base all'attuale scenario macroeconomico. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Banco Bpm, che ha approvato i risultati d’esercizio e consolidati al 31 dicembre 2022. I proventi operativi evidenziano una performance rilevante, risultando pari a 4.706 milioni di euro con una crescita del 4,3 per cento rispetto al 2021, grazie al contributo positivo del margine di interesse (+13,4 per cento su base annua) e all’apporto del business assicurativo. Si conferma molto solida la posizione patrimoniale. (Rin)