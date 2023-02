Camera: Appendino (M5s), le Regioni possono salvare Superbonus da smantellamento voluto da Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Regioni possono salvare il Superbonus dallo smantellamento voluto dal Governo Meloni. Lo scrive su Facebook la parlamentare del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino. "I Consiglieri del MoVimento 5 Stelle in varie parti d'Italia, infatti, stanno presentando proposte di legge regionali per superare le difficoltà con cui deve fare i conti il finanziamento del Superbonus. Nei prossimi giorni depositeremo la proposta anche in Piemonte, dove la mancanza di liquidità sorta dopo le ultime modifiche della normativa nazionale sta mettendo a rischio circa 49 mila imprese del comparto edile (dato Confartigianato) - continua Appendino -. (segue) (Rpi)