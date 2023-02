Vino: Tajani a Dombrovskis, etichettatura rischia di suscitare reazioni e contromisure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’etichettatura delle bevande alcoliche da parte dell’Irlanda rischia di suscitare reazioni e contromisure. Lo ha scritto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una lettera al vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. La lettera verte sull’iniziativa dell’Irlanda, che ha notificato al comitato Barriere tecniche al commercio dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) la bozza dei regolamenti interni riguardanti le avvertenze in materia sanitaria che verrebbero inserite su tutte le etichette dei prodotti alcolici immessi sul mercato irlandese. La misura, ha scritto il ministro, presenta “profili problematici anche come fonte di una oggettiva e non giustificata distorsione agli scambi internazionali, equivalente a una restrizione quantitativa”. “Ciò mi risulta essere già emerso nel corso del dibattito nelle riunioni del competente comitato Barriere tecniche al commercio”, ha ricordato Tajani. “Il rischio è che ciò possa suscitare reazioni e contromisure ad opera di Stati terzi che hanno già, giustamente, manifestato in sede Omc perplessità sull’iniziativa irlandese. Un provvedimento, già criticabile sotto il profilo del diritto europeo, potrebbe pertanto innescare una reazione a catena che finirebbe con il danneggiare l’insieme dell’Unione”, ha avvertito Tajani. (Res)