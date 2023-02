Lazio 2023: Lega, da Zingaretti buchi bilancio, sanità a stremo e rincorsa a chiudere bandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Zingaretti 10 anni di disastro su tutta la linea, in Regione. Dieci miliardi di euro di mutui contratti, Irpef e Irap allestelle per salvare una sanità regionale che continua ad essere in crisi. Lo dichiarano la candidata della Lega alle regionali del Lazio, Maria Veronica Rossi, e Gianfranco Rufa, già parlamentare della Lega. "Chi parlava di bilanci in attivo racconta storielle che non stanno in piedi. Intanto nel Lazio - aggiungono - manca progettualità, pianificazione, infrastrutture, e un governo della sanità degno di questo nome. Solo nell’Asl di Frosinone, la gestione fin ora portata avanti dal Pd ha evidenziato gravi problemi organizzativi per i reparti, di reperimento dei materiali sanitari necessari alla cura dei malati, e di pronto soccorso affollati. Solo grazie allo spirito di abnegazione dei medici che lavorano in condizioni difficilissime i pazienti riescono ad avere l’assistenza che meritano. Sono questi, dunque, i successi che sbandiera il Pd, buchi di bilancio e sanità allo stremo, mentre si affretta sul finire di legislatura, a chiudere bandi, contratti e ruoli?". (Com)