Irlanda del Nord: ex premier Major, non esiste soluzione "perfetta" a negoziati su Protocollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci si dovrebbe aspettare che i negoziati sul Protocollo dell'Irlanda del Nord portino a una soluzione "perfetta". Lo ha dichiarato l'ex primo ministro britannico John Major, che in precedenza ha definito i negoziati che hanno portato al Protocollo dell'Irlanda del Nord "uno dei processi meno ben fatti" della storia moderna. Parlando davanti alla commissione per gli affari dell'Irlanda del Nord di Westminster, Major ha detto ai parlamentari che c'erano "carenze" nel protocollo che dovevano essere affrontate e che sperava in una soluzione congiunta tra Regno Unito e Ue. Tuttavia ha avvertito: "Per raggiungere un accordo è necessario che unionisti e nazionalisti siano preparati a ottenere molto di ciò che chiedono, ma non tutto. (Rel)