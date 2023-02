Ucraina: ministro Difesa tedesco Pistorius, Stati europei forniranno oltre 100 Leopard 1A5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi Stati europei forniranno oltre 100 carri armati Leopard 1A5 all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, da Kiev dove è giunto in una visita tenuta segreta per motivi di sicurezza. Nella capitale dell'ex repubblica sovietica, Pistorius ha incontrato il presidente e il ministro della Difesa del Paese, Volodymyr Zelensky e Oleksii Reznikov, che lo ha salutato come “amico dell'Ucraina”. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Bild”, il ministro della Difesa tedesco avrà un colloquio anche con il personale ucraino che verrà addestrato in Germania all'utilizzo dei Leopard. Per Pistorius, entro il primo o il secondo trimestre del 2024, dovrebbero essere equipaggiati almeno tre battaglioni di Leopard 1A5 da trasferire al Paese aggredito dalla Russia. (segue) (Geb)