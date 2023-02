Ucraina: ministro Difesa tedesco Pistorius, Stati europei forniranno oltre 100 Leopard 1A5 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il settimanale “Der Spiegel” aveva rivelato che il governo federale ha approvato la fornitura all'Ucraina di 178 Leopard 1, provenienti dai depositi dell'industria della difesa tedesca. In particolare, si tratta di 90 esemplari della Società per la manifattura di veicoli di Flensburg (Ffg) e di 88 del conglomerato Rheinmetall. Entrambi le aziende hanno avviato i lavori di ammodernamento dei carri armati per il loro impiego in combattimento. I primi corazzati dovrebbero essere consegnati alle forze armate ucraine “idealmente nella prossima estate”. La maggior parte dei mezzi giungerà nell'ex repubblica sovietica nel 2024. In precedenza, la Germania aveva annunciato il trasferimento al Paese aggredito dalla Russia di 14 Leopard 2A6, provenienti dal 203mo battaglione corazzato del suo esercito. Inoltre, l'esecutivo tedesco aveva autorizzato gli altri Stati che dispongono dei Leopard 2 a fornirli all'Ucraina. L'obiettivo è dotare le forze ucraine di un battaglione formato da 61 di questi carri armati. (Geb)